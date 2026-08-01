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Führungswechsel

Steiner neue Chefredakteurin der „Kärntner Krone“

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01.08.2026 10:00
Zuletzt leitete Steiner das Kärntner Politikressort und war als Chefin vom Dienst tätig, nun ist ...
Zuletzt leitete Steiner das Kärntner Politikressort und war als Chefin vom Dienst tätig, nun ist sie Chefredakteurin.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Führungswechsel bei der „Kärntner Krone“: Die 32-jährige Clara Milena Steiner übernimmt die Bundeslandausgabe von ihrem Vorgänger Hannes Mößlacher, der sich verabschiedet.

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Ab heute ist die „Kärntner Krone“ fest in weiblicher Hand: Nach dem Rückzug des langjährigen Chefredakteurs Hannes Mößlacher, der gebührend verabschiedet wurde, leitet ab sofort die 32-jährige Clara Milena Steiner die Bundeslandausgabe.

Sie ist bereits seit mehr als zehn Jahren in verschiedenen Bereichen der „Krone“ tätig. Seit 2021 ist Steiner in Klagenfurt im Team der Chefs vom Dienst, seit 2023 leitet sie auch das Ressort Landespolitik. Und führt nun das Kärntner Team in die Zukunft.

Hannes Mößlacher verabschiedete sich mit Ende Juli.
Hannes Mößlacher verabschiedete sich mit Ende Juli.(Bild: Hannes Wallner)

Nach der Ankündigung des Rückzuges von Mößlacher wurde erstmals die Neubesetzung einer Bundeslandleitung über ein Ausschreibungsverfahren gestartet. Bei professionell begleiteten Hearings haben die Kandidatinnen und Kandidaten ihre Konzepte für die Zukunft der „Kärntner Krone“ überzeugend präsentiert. Letztlich fiel die Entscheidung auf Clara Milena Steiner, die nun die Leitung der „Kärntner Krone“ mit Chef vom Dienst Alexander Schwab an der Seite übernimmt. 

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