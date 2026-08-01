Steiner neue Chefredakteurin der „Kärntner Krone“

Führungswechsel bei der „Kärntner Krone“: Die 32-jährige Clara Milena Steiner übernimmt die Bundeslandausgabe von ihrem Vorgänger Hannes Mößlacher, der sich verabschiedet.
Ab heute ist die „Kärntner Krone“ fest in weiblicher Hand: Nach dem Rückzug des langjährigen Chefredakteurs Hannes Mößlacher, der gebührend verabschiedet wurde, leitet ab sofort die 32-jährige Clara Milena Steiner die Bundeslandausgabe.
Sie ist bereits seit mehr als zehn Jahren in verschiedenen Bereichen der „Krone“ tätig. Seit 2021 ist Steiner in Klagenfurt im Team der Chefs vom Dienst, seit 2023 leitet sie auch das Ressort Landespolitik. Und führt nun das Kärntner Team in die Zukunft.
Nach der Ankündigung des Rückzuges von Mößlacher wurde erstmals die Neubesetzung einer Bundeslandleitung über ein Ausschreibungsverfahren gestartet. Bei professionell begleiteten Hearings haben die Kandidatinnen und Kandidaten ihre Konzepte für die Zukunft der „Kärntner Krone“ überzeugend präsentiert. Letztlich fiel die Entscheidung auf Clara Milena Steiner, die nun die Leitung der „Kärntner Krone“ mit Chef vom Dienst Alexander Schwab an der Seite übernimmt.
Nach „OÖ-Krone“-Chefin Alexandra Halouska ist sie die nächste weibliche „Krone“-Führungskraft.
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