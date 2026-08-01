Steiner neue Chefredakteurin der „Kärntner Krone“

Nach der Ankündigung des Rückzuges von Mößlacher wurde erstmals die Neubesetzung einer Bundeslandleitung über ein Ausschreibungsverfahren gestartet. Bei professionell begleiteten Hearings haben die Kandidatinnen und Kandidaten ihre Konzepte für die Zukunft der „Kärntner Krone“ überzeugend präsentiert. Letztlich fiel die Entscheidung auf Clara Milena Steiner, die nun die Leitung der „Kärntner Krone“ mit Chef vom Dienst Alexander Schwab an der Seite übernimmt.