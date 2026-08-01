Salzburger Duo startet an der Copacabana

Auf geht‘s! Für die Triathlon-Brüder Philip und Lukas Pertl geht es wieder um wichtige Punkte hinsichtlich der Olympia-Quali. In Rio de Janeiro starten die Salzburger an der weltberühmten Copacabana. Die Temperaturen sind vergleichsweise angenehm.
Während andere an der Copacabana entspannen und das brasilianische Lebensgefühl genießen, sind die Triathleten Lukas und Philip Pertl für einen Sprint-Weltcup in Rio de Janeiro. „Hier ist es gerade Winter, es wird also nicht zu warm“, erklärt Philip und spricht dabei von 22 bis 23 Grad beim Rennstart am Sonntag um 9 Uhr Ortszeit.
Geschwommen wird im Meer, die Rad- und die Laufstrecke befinden direkt entlang der weltberühmten Promenade. „Es wird ein schnelles Rennen, wieder lauflastig“, weiß Philip. Zuletzt hatte er ein wenig zu kämpfen, fühlt sich aber jetzt wieder bereit. Bruder Lukas schwimmt hingegen auf der Erfolgswelle, kam bei den vergangenen beiden Weltcuprennen zu zwei neunten Plätzen. Die Besonderheit für Philip? „Hier sind die Lokalhelden auch die Favoriten.“
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