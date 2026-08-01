Salzburger Duo startet an der Copacabana

Geschwommen wird im Meer, die Rad- und die Laufstrecke befinden direkt entlang der weltberühmten Promenade. „Es wird ein schnelles Rennen, wieder lauflastig“, weiß Philip. Zuletzt hatte er ein wenig zu kämpfen, fühlt sich aber jetzt wieder bereit. Bruder Lukas schwimmt hingegen auf der Erfolgswelle, kam bei den vergangenen beiden Weltcuprennen zu zwei neunten Plätzen. Die Besonderheit für Philip? „Hier sind die Lokalhelden auch die Favoriten.“