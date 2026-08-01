Millionen-Flop: Woran die Packerl-Bim scheiterte

Eine Studie habe gezeigt, dass viele Fahrgäste bereit sind, „fremde“ Pakete in der Straßenbahn mitzunehmen, heißt es. Die Testphase dafür startete im Frühjahr 2025 im Norden der Stadt entlang der Bimlinien 25 und 26. Das Konzept: Pakete wurden in speziellen Boxen an Haltestellen deponiert, per Bim transportiert und konnten an einer anderen Station mit einem QR-Code abgeholt werden.