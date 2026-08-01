Post-Chef: „Pakete bald bis zu 7,40 Euro teurer!“

Wer in Österreich online bestellt, muss bald deutlich noch tiefer in die Tasche greifen als bisher gedacht. Wie Post-Chef Walter Oblin im „Krone“-Interview einräumt, schnüren der Staat und die EU gleich mehrere Belastungspakete.
Die neue Flut von Abgaben und Steuern aus Brüssel und Wien droht den bequemen Online-Boom erstmals seit Jahren abzukühlen. Doch Oblin bleibt cool: Der Paketgigant verfolgt ganz andere Pläne, um das Geld wieder hereinzuholen – und mischt jetzt auch in Geschäften mit, von denen viele Kunden nichts ahnen.
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