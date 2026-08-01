Post-Chef: „Pakete bald bis zu 7,40 Euro teurer!“

Die neue Flut von Abgaben und Steuern aus Brüssel und Wien droht den bequemen Online-Boom erstmals seit Jahren abzukühlen. Doch Oblin bleibt cool: Der Paketgigant verfolgt ganz andere Pläne, um das Geld wieder hereinzuholen – und mischt jetzt auch in Geschäften mit, von denen viele Kunden nichts ahnen.