Scooter-Fahrer ohne Helm starb bei schwerem Sturz

Ohne Helm und mit nacktem Oberkörper fuhr ein 50-Jähriger im Bezirk St. Pölten mit seinem E-Scooter auf einem Feldweg. Er kam schwer zu Sturz. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Im Bezirk Amstetten krachte ein Betrunkener mit einem Klein-Lkw frontal in einen Pkw. Der Autofahrer (63) kam ums Leben.
Tragisch begann dieses Wochenende in Niederösterreich. Auf einem Feldweg bei Obritzberg war am Freitagabend ein 50-Jähriger mit einem E-Scooter unterwegs. Der Mann trug Arbeitsschuhen und eine Arbeitshose, fuhr aber mit nacktem Oberkörper und ohne Helm.
Schwere Kopfverletzungen
Aus noch ungeklärter Ursache kam er plötzlich zu Sturz und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer alarmierte die Rettung. Sofort wurde der Notarzthubschrauber an den Unfallort entsandt. Doch der Notfallmediziner konnte nur noch den Tod des Unfallopfers feststellen.
Transporter auf Gegenspur
Zu einer Kollision zwischen einem Klein-Lkw und einem Pkw kam es indes am späten Freitagnachmittag auf der B 1 bei Ardagger. Der stark betrunkene Lenker (40) eines Transporters aus Oberösterreich war auf die Gegenspur geraten und frontal in den entgegenkommenden Wagen eines 63-Jährigen, ebenfalls aus Oberösterreich, gekracht.
Im Wrack eingeklemmt
Der Autofahrer wurde im Unfallwrack eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften geborgen werden. Doch für den Mann aus Bad Kreuzen im Bezirk Perg kam jede Hilfe zu spät. Der Unfalllenker aus Grein, ebenfalls Bezirk Perg, erlitt Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.