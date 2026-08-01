Scooter-Fahrer ohne Helm starb bei schwerem Sturz

Ohne Helm und mit nacktem Oberkörper fuhr ein 50-Jähriger im Bezirk St. Pölten mit seinem E-Scooter auf einem Feldweg. Er kam schwer zu Sturz. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Im Bezirk Amstetten krachte ein Betrunkener mit einem Klein-Lkw frontal in einen Pkw. Der Autofahrer (63) kam ums Leben.