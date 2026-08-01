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Woche endete blutig

Scooter-Fahrer ohne Helm starb bei schwerem Sturz

Niederösterreich
01.08.2026 10:52
Schwerer Sturz mit einem E-Scooter auf einem Feldweg (Symbolbild) endete tödlich.
Schwerer Sturz mit einem E-Scooter auf einem Feldweg (Symbolbild) endete tödlich.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Ohne Helm und mit nacktem Oberkörper fuhr ein 50-Jähriger im Bezirk St. Pölten mit seinem E-Scooter auf einem Feldweg. Er kam schwer zu Sturz. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Im Bezirk Amstetten krachte ein Betrunkener mit einem Klein-Lkw frontal in einen Pkw. Der Autofahrer (63) kam ums Leben.

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Tragisch begann dieses Wochenende in Niederösterreich. Auf einem Feldweg  bei Obritzberg war am Freitagabend ein 50-Jähriger mit einem E-Scooter unterwegs. Der Mann trug Arbeitsschuhen und eine Arbeitshose, fuhr aber mit nacktem Oberkörper und ohne Helm.  

Schwere Kopfverletzungen
Aus noch ungeklärter Ursache kam er plötzlich zu Sturz und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer alarmierte die Rettung. Sofort wurde der Notarzthubschrauber an den Unfallort entsandt. Doch der Notfallmediziner konnte nur noch den Tod des Unfallopfers feststellen. 

Trotz Einsatz des Notarzthubschraubers (Symbolbild) gab es für den Scooter-Fahrer keine Rettung ...
Trotz Einsatz des Notarzthubschraubers (Symbolbild) gab es für den Scooter-Fahrer keine Rettung mehr.(Bild: P. Huber)

Transporter auf Gegenspur
Zu einer Kollision zwischen einem Klein-Lkw und einem Pkw kam es indes am späten Freitagnachmittag auf der B 1 bei Ardagger. Der stark betrunkene Lenker (40) eines Transporters aus Oberösterreich war auf die Gegenspur geraten und frontal in den entgegenkommenden Wagen eines 63-Jährigen, ebenfalls aus Oberösterreich, gekracht.

Im Wrack eingeklemmt
Der Autofahrer wurde im Unfallwrack eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften geborgen werden. Doch für den Mann aus Bad Kreuzen im  Bezirk Perg kam jede Hilfe zu spät. Der Unfalllenker aus Grein, ebenfalls Bezirk Perg, erlitt Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

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