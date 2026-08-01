Schopps Rasselbande: So steirisch ist Hartberg!

Wichtige Spieler haben den Klub verlassen, daher startet Hartberg Samstagabend (19.30) in Salzburg mit einem neu formierten Team in die Bundesliga. Neu ist mit Markus Schopp auch der Trainer. Der 52-Jährige hat für seine dritte Amtszeit bei den Steirern große Ziele. „Nach oben hin setze ich mir keine Grenzen.“
Dort, wo Hartberg am 17. Mai mit einem 3:1-Sieg die Saison abschloss, starten die Oststeirer heute ins neue Spieljahr – in Salzburg. Für Markus Schopp der Beginn seiner dritten Ära als TSV-Trainer. Er kennt den Verein nach 167 Spielen auf der Bank wie seine Westentasche. „Es ist eine total intensive Aufgabe und die hat sich seit meinem ersten Tag hier 2018 nicht verändert. Ich finde es spannend, aus so wenig viel machen zu dürfen.“
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