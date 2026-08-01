Erfolgreichstem Torjäger der Liga droht Jokerrolle

Kein aktiver Spieler traf in der Bundesliga öfter als WAC-Knipser Markus Pink – mit 62 Treffern führt er diese Rangliste vor Sturm-Spielmacher Otar Kiteishvili an. Beim Auftakt gegen Austria Wien am Sonntag droht dem Kärntner die Bank – bei seinem Saisonziel möchte der 35-Jährige einen neuen Rekord aufstellen.
Ein Spieler wie Rotwein – je älter, desto besser. Das ist im Fußball eine oft genutzte Floskel. Bei WAC-Stürmer Markus Pink unterstreichen jedoch die Zahlen, dass bei ihm genau das der Fall ist. Bis zu seinem 30. Geburtstag gelangen dem Ochsendorfer in 146 Spielen 23 Treffer – danach netzte „Pinki“ in nur 96 Partien sogar stolze 39-mal ein. „Da hat mir meine erfolgreiche Zeit in Klagenfurt geholfen und auch beim WAC hat es immer gut gepasst“, grinst der mittlerweile 35-Jährige. „Aber ich habe im Strafraum meine Stärken, das ist mir auch bewusst – wenn der Ball da reinkommt, dann bin ich da.“
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