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Geht auf Rekord los

Erfolgreichstem Torjäger der Liga droht Jokerrolle

Fußball National
01.08.2026 06:59
WAC-Stürmer Markus Pink (li.) und Sturm-Ass Otar Kiteisvili führen die Torschützenliste an.
WAC-Stürmer Markus Pink (li.) und Sturm-Ass Otar Kiteisvili führen die Torschützenliste an.(Bild: GEPA)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Kein aktiver Spieler traf in der Bundesliga öfter als WAC-Knipser Markus Pink – mit 62 Treffern führt er diese Rangliste vor Sturm-Spielmacher Otar Kiteishvili an. Beim Auftakt gegen Austria Wien am Sonntag droht dem Kärntner die Bank – bei seinem Saisonziel möchte der 35-Jährige einen neuen Rekord aufstellen.

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Ein Spieler wie Rotwein – je älter, desto besser. Das ist im Fußball eine oft genutzte Floskel. Bei WAC-Stürmer Markus Pink unterstreichen jedoch die Zahlen, dass bei ihm genau das der Fall ist. Bis zu seinem 30. Geburtstag gelangen dem Ochsendorfer in 146 Spielen 23 Treffer – danach netzte „Pinki“ in nur 96 Partien sogar stolze 39-mal ein. „Da hat mir meine erfolgreiche Zeit in Klagenfurt geholfen und auch beim WAC hat es immer gut gepasst“, grinst der mittlerweile 35-Jährige. „Aber ich habe im Strafraum meine Stärken, das ist mir auch bewusst – wenn der Ball da reinkommt, dann bin ich da.“

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