Nach Verkehrskontrolle kauft Wiener 120 Gramm Koks

Nachdem bei einer Verkehrskontrolle in Wien Floridsdorf aufflog, dass ein 46-Jähriger unter dem Einfluss von Kokain gefahren war, fuhr dieser mit seinem Begleiter in einem Taxi weiter. Als sich die Polizei an die Fersen des Duos heftete, konnte diese noch einen Drogendeal im großen Stil beobachten. Für beide Männer klickten die Handschellen.