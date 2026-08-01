Nach Verkehrskontrolle kauft Wiener 120 Gramm Koks

Nachdem bei einer Verkehrskontrolle in Wien Floridsdorf aufflog, dass ein 46-Jähriger unter dem Einfluss von Kokain gefahren war, fuhr dieser mit seinem Begleiter in einem Taxi weiter. Als sich die Polizei an die Fersen des Duos heftete, konnte diese noch einen Drogendeal im großen Stil beobachten. Für beide Männer klickten die Handschellen.
Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle auf der Brünner Straße erhärtete sich der Verdacht der Beamten, dass der 46-Jährige Drogen konsumiert hatte. Ein Speicheltest lieferte ein positives Ergebnis auf Kokain.
Große Bargeldmenge machte Duo zusätzlich verdächtig
Er und sein 53-jähriger Beifahrer wurden schließlich durchsucht – doch die Polizisten konnten keine Drogen finden. Der ältere der beiden hatte jedoch eine große Menge Bargeld bei sich. Er behauptete, dass dieses geerbt hätte und sich dafür ein Motorrad kaufen wollte.
Das Duo verhielt sich äußerst nervös und schien unter Zeitdruck zu stehen. Nach der Kontrolle riefen sie sich schließlich ein Taxi und brausten davon – ohne zu ahnen, dass die Beamten ihnen folgten.
Polizisten kontrollierten erneut – diesmal mit Erfolg
Die Polizisten konnten schließlich beobachten, dass die Männer ausstiegen und nach einem kurzen Stopp wieder einstiegen, um die Fahrt fortzusetzen. Die Endstation der Taxi-Fahrt war schließlich die Inge-Konradi-Gasse, wo das Duo erneut von der Exekutive überrascht wurde.
Bei der zweiten Kontrolle wurden die Beamten schließlich fündig: Ein Paket mit einem verdächtigen weißen Pulver wurde bei den Verdächtigen entdeckt. Diese gestanden schließlich, dass es sich um 120 Gramm Kokain handle, das sie kurz zuvor gekauft hatten. Die beiden österreichischen Staatsbürger wurden daraufhin vorläufig festgenommen.
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