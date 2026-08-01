In Dirndlkleid und Lederhose

Hochsommer, die Zeit der Kirchtage und Brauchtumsfeste. Und trotz der brütenden Hitze kommen die Menschen in Massen, um in den Bierzelten, auf den Festgeländen oder überhaupt in den Innenstädten den Trachtenumzügen und Volksmusikdarbietungen beizuwohnen. Und da, wo das Straßenbild, so wie es Deutschlands Kanzler Merz formuliert hatte, allzu häufig schon von schwarzbärtigen, vor Kebabbuden und Barber Shops herumlungernden jungen Männern dominiert wird, beherrschen plötzlich fröhliche Menschen in Lederhosen und Dirndlkleidern die Szene.