In Dirndlkleid und Lederhose

Hochsommer, die Zeit der Kirchtage und Brauchtumsfeste. Und trotz der brütenden Hitze kommen die Menschen in Massen, um in den Bierzelten, auf den Festgeländen oder überhaupt in den Innenstädten den Trachtenumzügen und Volksmusikdarbietungen beizuwohnen. Und da, wo das Straßenbild, so wie es Deutschlands Kanzler Merz formuliert hatte, allzu häufig schon von schwarzbärtigen, vor Kebabbuden und Barber Shops herumlungernden jungen Männern dominiert wird, beherrschen plötzlich fröhliche Menschen in Lederhosen und Dirndlkleidern die Szene.
EINERSEITS ist das nach Ansicht progressiver Zeitgenossen lediglich reaktionäre Volkstümelei. Bestenfalls geeignet, um Touristen zu bespaßen.
ANDERERSEITS scheint es tatsächlich so etwas wie ein allgemeines Revival des Brauchtums und insbesondere der Tracht zu geben. Wer etwa am größten Brauchtumsfest des Landes, dem Villacher Kirchtag, die unglaubliche Vielfalt von Dirndlkleidern, echten Trachten und modisch veränderten Lederhosen jeglicher Art, getragen durchaus nicht nur mit Haferlschuhen, sondern auch mit Sneakers oder Flipflops, gesehen hat, der weiß, dass die Tracht lebt.
Die Menschen verkleiden sich da nicht für einen speziellen Anlass, sie demonstrieren damit – viele vielleicht auch nur unterschwellig – das Bedürfnis, auch mit ihrem Outfit unsere spezielle österreichische Identität hochzuhalten. Vielleicht eine Gegenbewegung zur Globalisierung und kulturellem Einheitsbrei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.