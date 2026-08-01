Die eigenen Profis watschen WAC und Austria ab

Kärntens Klubs schneiden bei der Gewerkschafts-Umfrage ganz schlecht ab: In der „Tabelle der anderen Art“ sind sowohl der WAC in der Bundesliga als auch die Austria Klagenfurt als Ex-Zweitligist nur auf dem vorletzten Rang zu finden ...
Kärntens Klubbosse und die „Vereinigung der Fußballer“ – Freunde werden sie wohl nicht mehr. Sowohl der WAC in der „Cup-Prämien-Causa“ als auch vor allem Ex-Zweitligist Austria Klagenfurt – vor dem Insolvenz-Theater – mussten in der Vergangenheit mit Mahnungen bzw. rechtlichen Schritten der Gewerkschaft zurechtkommen.
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