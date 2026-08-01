Geld gestrichen: Braucht der ORF höhere Gebühren?

Immer wieder wird über den umstrittenen ORF-Beitrag diskutiert. Nach einer Budgetkürzung könnte man am Küniglberg die Finanzlücke über einen höheren Beitrag stopfen wollen. Unsere Frage des Tages vom 01.08.2026 lautet daher: „Regierung streicht ORF Geld: Braucht es höhere Gebühren?“
Ist der ORF-Beitrag in seiner heutigen Form noch gerechtfertigt? Soll der ORF-Beitrag erhöht werden, wenn dem ORF gleichzeitig öffentliche Mittel bzw. finanzielle Unterstützung fehlen? Wie viel Vertrauen und Transparenz muss ein öffentlich-rechtlicher Sender bieten, bevor eine „Zwangsabgabe“ legitim ist?
Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.