Geld gestrichen: Braucht der ORF höhere Gebühren?

Ist der ORF-Beitrag in seiner heutigen Form noch gerechtfertigt? Soll der ORF-Beitrag erhöht werden, wenn dem ORF gleichzeitig öffentliche Mittel bzw. finanzielle Unterstützung fehlen? Wie viel Vertrauen und Transparenz muss ein öffentlich-rechtlicher Sender bieten, bevor eine „Zwangsabgabe“ legitim ist?