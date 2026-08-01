Protest! Fernpass-Sperre zum Ferienstart in Bayern

Ferienstart in Bayern und Baden-Württemberg – und in Tirol wird am Samstagvormittag aus Protest wegen des Fernpasspakets der schwarz-roten Landesregierung die wichtige Reiseroute B179 einmal mehr gesperrt! Trotz Stauwarnungen im Vorfeld könnte es zu einem Chaos kommen.
Die B179 Fernpassstraße wird wegen Demonstrationen zwischen 9.45 Uhr und 12 Uhr gesperrt werden. Die Proteste finden in Reutte (Katzenberg) auf Außerferner Seite sowie im Bereich Nassereith (Rastland) auf Imster Seite statt. Zeitgleich wird – aus Kapazitäts- und Versorgungssicherheitsgründen – auch die enge Hahntennjochstraße (L246), die die Bezirke Reutte und Imst verbindet, nicht passierbar sein.
Ausweichen wohl keine gute Idee
Auf den ohnehin überlasteten Alternativrouten über Rosenheim, Kufstein, Innsbruck, über den Achenpass (B181) oder über die Seefelder Straße (B177) werden sich nach Einschätzung des ÖAMTC Autofahrer in großer Geduld üben müssen. „Wer den Samstag als Reisetag überhaupt meiden könnte und etwa erst am Sonntag fährt, wird deutlich besser vorankommen“, erklärten die Experten vom Mobilitätsclub im Vorfeld.
Demos schon Ende Juni
Die „Premieren-Demos“ am Fernpass hatten bereits am 27. Juni, ebenfalls an einem Samstag, stattgefunden. Bis zu 700 Personen nahmen daran teil. Vom Ablauf der Versammlungen her wird es zu keinen nennenswerten Änderungen kommen.
Das Land Tirol empfahl bzw. appellierte an Reisende auch diesmal im Vorfeld eindringlich, die Fernpassroute am Samstag generell zu meiden bzw. diese großräumig zu umfahren.
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