Protest! Fernpass-Sperre zum Ferienstart in Bayern

Ausweichen wohl keine gute Idee

Auf den ohnehin überlasteten Alternativrouten über Rosenheim, Kufstein, Innsbruck, über den Achenpass (B181) oder über die Seefelder Straße (B177) werden sich nach Einschätzung des ÖAMTC Autofahrer in großer Geduld üben müssen. „Wer den Samstag als Reisetag überhaupt meiden könnte und etwa erst am Sonntag fährt, wird deutlich besser vorankommen“, erklärten die Experten vom Mobilitätsclub im Vorfeld.