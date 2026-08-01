Katze mitten in der Nacht vor Tierheim ausgesetzt

Feig und rücksichtslos: Mitten in der Nacht wurde vor dem Grazer Tierheim Arche Noah eine Box mit einer völlig verängstigten Katze ausgesetzt, unmittelbar neben einer Straße. Nun werden Hinweise zu ihrer Herkunft gesucht.
Am Freitagabend gegen 22 Uhr machte eine Mitarbeiterin der Arche Noah in Graz eine schlimme Entdeckung: Vor dem Hundeauslauf, unmittelbar neben dem Neufeldweg, stand eine verschlossene Katzenbox. Darin befand sich eine völlig verängstigte, offenbar ausgesetzte Katze.
Gemeinsam mit einem weiteren Mitarbeiter brachte sie das Tier sofort in das Tierheim. Äußerliche Verletzungen wurden nicht festgestellt. Die sichtlich geschockte, weder gechippte noch registrierte Katze wollte sich aber nur noch verkriechen, weinte laut und anhaltend. Sie wurde zunächst mit Futter und Wasser versorgt und an einem ruhigen Ort untergebracht.
Herkunft ist völlig unklar
Was Kopfschütteln auslöst: Die Katze hätte auch offiziell im Tierheim abgegeben werden können, stattdessen wurde sie heimlich zurückgelassen. Ihre Herkunft ist völlig unklar. Die Arche Noah bittet um Hinweise.
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