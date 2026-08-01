Katze mitten in der Nacht vor Tierheim ausgesetzt

Gemeinsam mit einem weiteren Mitarbeiter brachte sie das Tier sofort in das Tierheim. Äußerliche Verletzungen wurden nicht festgestellt. Die sichtlich geschockte, weder gechippte noch registrierte Katze wollte sich aber nur noch verkriechen, weinte laut und anhaltend. Sie wurde zunächst mit Futter und Wasser versorgt und an einem ruhigen Ort untergebracht.