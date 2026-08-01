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Wechsel wohl geplatzt

Irre Transfer-Wende! WM-Held ändert seine Pläne

Fußball International
01.08.2026 10:46
Vozinha steht auch nach der Weltmeisterschaft im Fokus.
Vozinha steht auch nach der Weltmeisterschaft im Fokus.(Bild: AFP/BUDA MENDES)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Vozinha, der bei der Weltmeisterschaft mit sensationellen Leistungen für Aufsehen gesorgt hat, steht erneut im Fokus: Eigentlich war der Wechsel des Kap-Verde-Torhüters nach Chile bereits so gut wie fix, doch nun zieht es den 40-Jährigen offenbar nach Marokko.

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Vozinha war bereits vom chilenischen Verein Colo Colo als Neuzugang angekündigt worden. Ursprünglich hätte der Keeper am Dienstag in der chilenischen Hauptstadt Santiago eintreffen sollen, doch seine Ankunft wurde zunächst auf Mittwoch und dann auf Donnerstag verschoben. Das Problem: Der Schlussmann tauchte nicht auf.

Wie nun bekannt wurde, haben sich seine Pläne geändert. Das brasilianische Portal „ge.globo“ berichtet, dass Vozinha, dessen Vertrag bei Portugal-Klub Chavez im Sommer ausgelaufen war, aktuell mit dem marokkanischen Verein RS Berkane verhandelt. Eine irre Transfer-Wende – sein Wechsel nach Chile ist somit wohl doch noch geplatzt.

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Glanzleistungen bei der WM
Sowohl gegen Weltmeister Spanien in der Gruppenphase (0:0) als auch Vizeweltmeister Argentinien im Sechzehntelfinale (2:3 nach Verlängerung) glänzte Vozinha bei der WM und sammelte so zahlreiche neue Fans. In den sozialen Medien scharten sich plötzlich Millionen Follower um den Routinier.

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