Irre Transfer-Wende! WM-Held ändert seine Pläne

Vozinha, der bei der Weltmeisterschaft mit sensationellen Leistungen für Aufsehen gesorgt hat, steht erneut im Fokus: Eigentlich war der Wechsel des Kap-Verde-Torhüters nach Chile bereits so gut wie fix, doch nun zieht es den 40-Jährigen offenbar nach Marokko.
Vozinha war bereits vom chilenischen Verein Colo Colo als Neuzugang angekündigt worden. Ursprünglich hätte der Keeper am Dienstag in der chilenischen Hauptstadt Santiago eintreffen sollen, doch seine Ankunft wurde zunächst auf Mittwoch und dann auf Donnerstag verschoben. Das Problem: Der Schlussmann tauchte nicht auf.
Wie nun bekannt wurde, haben sich seine Pläne geändert. Das brasilianische Portal „ge.globo“ berichtet, dass Vozinha, dessen Vertrag bei Portugal-Klub Chavez im Sommer ausgelaufen war, aktuell mit dem marokkanischen Verein RS Berkane verhandelt. Eine irre Transfer-Wende – sein Wechsel nach Chile ist somit wohl doch noch geplatzt.
Glanzleistungen bei der WM
Sowohl gegen Weltmeister Spanien in der Gruppenphase (0:0) als auch Vizeweltmeister Argentinien im Sechzehntelfinale (2:3 nach Verlängerung) glänzte Vozinha bei der WM und sammelte so zahlreiche neue Fans. In den sozialen Medien scharten sich plötzlich Millionen Follower um den Routinier.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.