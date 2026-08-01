Legionär ist nicht immer die billigere Variante

Der Österreicher-Topf. Im heimischen Fußball ein heiß diskutiertes Thema. So auch beim GAK. Mit Einnahmen in der Größenordnung um die 300.000 bis 400.000 Euro ist wohl zu rechnen. Aber: „Die Österreicher sind viel teurer als ausländische Spieler“, meinen einige Fans. „Wir sollten darauf verzichten und billigere Ausländer holen. Da bekommen wir mehr Qualität und haben mehr Auswahl.“