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„Absolut unwahr!“

Deal mit Bayern-Star? Klub erhebt schwere Vorwürfe

Fußball International
01.08.2026 10:01
Jamal Musiala (Mitte) steht aktuell im Fokus.
Jamal Musiala (Mitte) steht aktuell im Fokus.(Bild: AFP/APA/FRANCK FIFE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der türkische Spitzenklub Galatasaray Istanbul hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage Gerüchte über einen angeblichen Transfer von Bayern-München-Star Jamal Musiala dementiert und schwere Vorwürfe erhoben.

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In einer Stellungnahme auf der eigenen Homepage schrieb der Verein vom Bosporus, dass entsprechende Meldungen „absolut unwahr“ seien.

Der 23-Jährige erholt sich derzeit von einer Operation an seinem im Sommer 2025 verletzten linken Fuß. Der Offensivakteur hat beim deutschen Bundesligisten noch einen Vertrag bis Juni 2030.

Zeitung löst Wirbel aus
Die große türkische Zeitung „Hürriyet“ hatte jüngst berichtet, Spielmacher Musiala sei Galatasaray als Leihspieler angeboten worden. Dieser Meldung widersprach der türkische Serienmeister bereits Anfang der Woche.

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Nun legten die Istanbuler nach und vermuteten hinter der Berichterstattung eine Kampagne gegen die eigenen Transfertätigkeiten in diesem Sommer: „Es ist auffällig, dass die Personen und Medien, die diese Spekulationen verbreiten, bereits in der vergangenen Saison mit ähnlichen unwahren Behauptungen an die Öffentlichkeit getreten sind!“

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