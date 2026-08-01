Supermärkte der Zukunft? Billa testet Konzept

Die Handelskette Billa hat in Linz eine Pilotfiliale mit „Beauty Zone“ und 6000 Drogerieartikeln eröffnet. Ist das die Zukunft der Supermärkte? „Die Zahlen werden zeigen, wie unsere Kunden das annehmen“, sagt Thomas Steingruber, Billa-Vertriebsdirektor in OÖ. Indes baut der Lebensmittelhändler auch andernorts um ...
Es ist der größte Billa Plus in Oberösterreich: Ende Juni hat die Handelsmarke im Linzer Pro-Kaufhaus eine neue, 3200 Quadratmeter große Filiale eröffnet. Dort gibt es nun auch eine „Beauty Zone“ mit 6000 Drogerieartikeln.
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