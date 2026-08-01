Supermärkte der Zukunft? Billa testet Konzept

Die Handelskette Billa hat in Linz eine Pilotfiliale mit „Beauty Zone“ und 6000 Drogerieartikeln eröffnet. Ist das die Zukunft der Supermärkte? „Die Zahlen werden zeigen, wie unsere Kunden das annehmen“, sagt Thomas Steingruber, Billa-Vertriebsdirektor in OÖ. Indes baut der Lebensmittelhändler auch andernorts um ...