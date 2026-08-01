Klimawandel heizt auch den heimischen Seen ein

Was Badegäste freut, bereitet Experten zunehmend Sorgen: Die Temperaturen der heimischen Seen steigen kontinuierlich. Welche Folgen das langfristig hat, ist noch unklar. Der Stubenbergsee setzt deshalb bereits auf ein Kühlsystem, das österreichweit für Aufmerksamkeit sorgt.
Es ist noch gar nicht so lange her, da waren Tage mit mehr als 20 Grad Wassertemperatur im Altausseer See eine Seltenheit. Heute gehören sie zum Sommer fast schon dazu. „Die allgemein wahrnehmbare Tendenz zu häufigeren Hitzeperioden beziehungsweise zu höheren Temperaturen ist natürlich auch bei den Wassertemperaturen unserer Seen gegeben“, sagt Gewässerschutzexperte Alfred Ellinger vom Land Steiermark in diesem Zusammenhang. Auch im nahe gelegenen Grundlsee seien Wassertemperaturen von „etwa 22 Grad“ an der Oberfläche mittlerweile „keine Seltenheit mehr“.
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