Autorennen sorgen für Falkensteiner-Ultimatum

Nicht die Eröffnung des neuen Luxus-Campingplatzes sorgt für die größten Schlagzeilen – sondern eine scharfe Warnung an die Politik. Falkensteiner-CEO Otmar Michaeler stellt der Stadt Klagenfurt ein Ultimatum: „Die illegalen Autorennen am Parkplatz müssen blitzartig aufhören. Sonst sind wir weg.“ Der Unternehmer spricht von erheblichen wirtschaftlichen Schäden. Die nächtlichen Rennen hätten sich unter Campinggästen europaweit herumgesprochen. Viele würden deshalb früher abreisen. „Wir verlieren viel Geld.“