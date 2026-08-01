Autorennen sorgen für Falkensteiner-Ultimatum

2,8 Millionen Euro wurden in den neuen Falkensteiner-Campingplatz am Wörthersee investiert. Doch statt nur über Luxus und Fünf-Sterne-Pläne spricht CEO Otmar Michaeler Klartext: Illegale Autorennen würden Gäste vertreiben. An die Politik richtet er nun eine unmissverständliche Warnung.
Nicht die Eröffnung des neuen Luxus-Campingplatzes sorgt für die größten Schlagzeilen – sondern eine scharfe Warnung an die Politik. Falkensteiner-CEO Otmar Michaeler stellt der Stadt Klagenfurt ein Ultimatum: „Die illegalen Autorennen am Parkplatz müssen blitzartig aufhören. Sonst sind wir weg.“ Der Unternehmer spricht von erheblichen wirtschaftlichen Schäden. Die nächtlichen Rennen hätten sich unter Campinggästen europaweit herumgesprochen. Viele würden deshalb früher abreisen. „Wir verlieren viel Geld.“
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