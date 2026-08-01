Hitzeschock: Schon 28 Grad sind kritisch für Hunde

Im kühlen Schatten eine „Eisbombe“ essen – so wird in Tierheimen den Vierbeinern momentan geholfen. Dabei werden Früchte oder andere tiergerechte Leckerlis in einer Wasserschüssel eingefroren. Vor allem die Hunde genießen den erfrischenden Snack, um ein wenig Abkühlung zu bekommen. „Tiere, die nicht an die Hitze gewöhnt sind, können schwer damit umgehen“, betont der Österreichische Tierschutzverein. Umso wichtiger ist es, ihnen an diesen Tagen zu helfen.