„Peinlich!“ Presse spottet nach FIFA-Rückzieher

Es sei „ein globaler Rückschlag für den FIFA-Präsidenten“, betont die spanische „As“. „Es war nur eine Frage der Zeit, bis Infantinos abwegige Idee scheitern würde, insbesondere nach dem Rücktritt von Carlos Cordeiro, dem Chefberater der FIFA. Die UEFA führte den Widerstand an – und nun hat Infantino den Kampf verloren.“ Und „El Pais“ bringt es auf den Punkt: „Der Fußball mit seinen Millionen von Fans hat über externe Akteure gesiegt, die FIFA hat verloren.“