So viel kassiert verurteilter IS-Fan für Ausreise

6000 Euro für Ausreise für Deutschland billiger als weitere Überwachung

Die freiwillige Ausreise sei ein erheblicher Sicherheitsgewinn für Deutschland und im Vergleich mit den Kosten im Falle eines fortgesetzten Aufenthalts die deutlich günstigere Lösung. „Die bezahlte Ausreise ist billiger als die Überwachung. Sie kostet mehr als 50.000 Euro im Monat“, betonte eine Sprecherin. Nach Einschätzung des deutschen Bundeskriminalamts leben derzeit etwa 400 islamistische Gefährder in Deutschland.