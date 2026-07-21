Lockheed Martin enthüllt „Drohnenkiller“ MORFIUS

MORFIUS ist demnach das einzige luftgestützte Hochleistungs-Mikrowellen-Abwehrsystem, das in der Lage ist, mehr als 50 Drohnenabschüsse pro Flug zu erzielen, „und zwar mit jedem beliebigen Führungs- und Kontrollsystem und ohne Abhängigkeit von Feuerleitradaren – ein wahrer Kraftmultiplikator für das zu verteidigende Objekt und unsere Truppen“.