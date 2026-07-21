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Lockheed Martin enthüllt „Drohnenkiller“ MORFIUS

Digital
21.07.2026 13:20
MORFIUS soll „neue Maßstäbe für die Drohnenabwehr“ setzen.
MORFIUS soll „neue Maßstäbe für die Drohnenabwehr“ setzen.(Bild: Lockheed Martin)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Drohnenschwärme entwickeln sich rasant zur größten Bedrohung für die alliierten Streitkräfte auf den heutigen Schlachtfeldern. Ihnen entgegensetzen will der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin nun mit „Morfius X-Rotor“ ein „luftgestütztes Hochleistungs-Mikrowellen-Abwehrsystem“. Der selbst titulierte „Drohnenkiller“ soll Dutzende Drohnen in einem einzigen Flug neutralisieren können.

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Das System wurde laut Lockheed Martin für die Bergung und Wiederverwendung im Feldeinsatz konzipiert und zeichnet sich durch „extrem niedrige Kosten pro Abschuss“ aus. So würden Verteidigungsbudgets geschont, während gleichzeitig eine „unerbittliche Feuerkraft“ gewährleistet werde, teilte der Rüstungskonzern mit.

MORFIUS ist demnach das einzige luftgestützte Hochleistungs-Mikrowellen-Abwehrsystem, das in der Lage ist, mehr als 50 Drohnenabschüsse pro Flug zu erzielen, „und zwar mit jedem beliebigen Führungs- und Kontrollsystem und ohne Abhängigkeit von Feuerleitradaren – ein wahrer Kraftmultiplikator für das zu verteidigende Objekt und unsere Truppen“.

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Das neue System basiert auf einer bereits seit 2017 eingesetzten Drohne und nutzt dieselbe Familie von Mikrowelleneffektoren mit nicht näher genannten Spezifikationen, „die sich bewährt haben und selbst die härtesten Ziele bei minimalem Kollateralschaden ausschalten können“.

Erste Flugtests wurden bereits absolviert. Weitere Prototypen sollen demnächst gebaut und ebenfalls getestet werden, um in wenigen Jahren mit der Serienproduktion starten zu können, wie Golem.de berichtete.

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