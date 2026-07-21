MediaMarkt will jetzt die Kassen abschaffen

Kommt die Revolution auch nach Österreich?

Für österreichische Kunden stellt sich natürlich die Frage: Wann kommt das neue kassenlose System zu uns? Ceconomy hat dazu bisher noch keine konkreten Angaben gemacht. Es ist noch offen, ob Österreich überhaupt in die erste Ausroll-Phase einbezogen wird . Erste Tests sind zunächst für Deutschland geplant.