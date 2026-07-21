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Was noch neu wird

MediaMarkt will jetzt die Kassen abschaffen

Wirtschaft
21.07.2026 11:53
Der Elektronik-Riese will das Anstellen abschaffen.
Der Elektronik-Riese will das Anstellen abschaffen.(Bild: P. Huber)
Porträt von Vergil Siegl
Von Vergil Siegl

Es ist ein kühner Plan, der den Elektronikhandel auf den Kopf stellen könnte: Media Markt will die klassische Kasse abschaffen, zumindest in Deutschland. Doch wo wird künftig dann bezahlt – und was bedeutet das für die österreichischen Filialen?

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Der Gang zur Kassa gehört für viele zum Einkaufserlebnis, wie das lästige Anstehen. Der Elektronikriese MediaMarkt will genau das nun revolutionieren. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, plant der Mutterkonzern Ceconomy ein neues Bezahlkonzept namens „Pay-on-Shopfloor“.

Die Idee: Der Bezahlvorgang wird direkt in das Beratungsgespräch integriert. Kunden können ihren Einkauf also genau dort abschließen, wo sie sich beraten lassen – ein fester Kassenbereich wäre für einen Teil der Einkäufe nicht mehr nötig.

Wie das neue System funktionieren soll
Statt mit dem neuen Handy oder Laptop in der Hand zur Kassa zu wandern, soll die Bezahlung künftig mit mobilen Terminals direkt auf der Verkaufsfläche erfolgen. Der Konzern verspricht sich dadurch kürzere Wartezeiten und einen „natürlichen Abschluss der Beratung“.

Der chinesische Riese JD.com hat MediaMarkt übernommen.
Der chinesische Riese JD.com hat MediaMarkt übernommen.(Bild: Krone KREATIV/Sundry Photography – stock.adobe.com, PixelBiss – stock.adobe.com)

Unklar ist bislang noch, welche Zahlungsarten angeboten werden und wann genau die Einführung in Deutschland starten soll. Ceconomy spricht lediglich von einer „zeitnahen“ Umsetzung.

Von KI und Video-Beratung
Doch die Kassen-Abschaffung ist nur ein Teil der geplanten Neuerungen. MediaMarkt treibt auch die Digitalisierung der Beratung voran. Geplant sind Beratungsgespräche per Videoanruf, zunächst getestet in ausgewählten „Tech Villages“. Zusätzlich wird eine KI-Software erprobt, die Verkäufer direkt am Arbeitsgerät unterstützen soll – etwa mit Produktinformationen oder Verkaufstipps während des Gesprächs.

Was viele nicht wissen: Hinter dem rot-weißen Logo steht längst nicht mehr nur die europäische Ceconomy. Der chinesische Handelsriese JD.com hat die Media-Markt-Saturn-Gruppe im Vorjahr übernommen und gilt inzwischen als neuer starker Partner, der die digitale Transformation des Konzerns vorantreibt.

Kommt die Revolution auch nach Österreich?
Für österreichische Kunden stellt sich natürlich die Frage: Wann kommt das neue kassenlose System zu uns? Ceconomy hat dazu bisher noch keine konkreten Angaben gemacht. Es ist noch offen, ob Österreich überhaupt in die erste Ausroll-Phase einbezogen wird . Erste Tests sind zunächst für Deutschland geplant.

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Sollte das System tatsächlich kommen, wäre es ein massiver Eingriff in den heimischen Markt. MediaMarkt betreibt in Österreich über 50 Standorte und beschäftigt hierzulande knapp 3000 Mitarbeiter. Eine Umstellung dieses Ausmaßes würde den Arbeitsalltag vieler Verkäufer grundlegend verändern:

  • Datenschutz: Die digitale Zusendung des Kassenbons ist für viele ein rotes Tuch.
  • Kaufdruck: Da der Verkäufer direkt involviert ist, befürchten manche eine unangenehme Kaufsituation.
  • Wartezeiten: Wenn zu wenige Verkäufer da sind, könnte das System sogar zu längeren Wartezeiten führen.

Fest steht: Der Einzelhandel verändert sich rasant. Ob die Kassen-Abschaffung ein Volltreffer wird oder ins Leere läuft, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.

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