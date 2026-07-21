Star der „Big Bang Theory“ war „todunglücklich“

Das Problem sei er selbst gewesen, da sein extremes Arbeitspensum auf zwanghaftem Verhalten basierte. So habe er ständig eine mentale Liste von Aufgaben im Kopf gehabt: „Es waren Dinge, die ich erledigen musste, um mich wohlzufühlen und sicher zu sein, dass ich meine Arbeit richtig machen konnte.“ Heute glaubt er allerdings nicht mehr, dass all das wirklich nötig war, um seine Leistung abzurufen. Stattdessen weiß er, dass seine zwanghaften Züge ihn einen hohen Preis gekostet haben: „Ich habe dadurch unglaublich viel vom Leben verpasst.“