Nur ein eigenes Baseballfeld fehlt Halleinern

Das größte Problem bleibt aber bestehen. Im ganzen Bundesland gibt es kein genormtes Feld. Um in den ersten zwei Ligen antreten zu können, ist das aber Voraussetzung. Sollten die Braves den Gang in die Zweitklassigkeit antreten, müssten sie in Attnang-Puchheim oder Wels spielen. „Das entscheiden wir nach der abgelaufenen Saison“, erklärte Bermudez. Der für die Zukunft vielleicht ein Ass im Ärmel hat: „Wenn wir so weitermachen, haben wir bald 20 Kinder im Verein. Wir planen schon ein eigenes Nachwuchsteam.“ Das würde Pläne für ein eigenes Feld vielleicht wieder ins Rollen bringen.