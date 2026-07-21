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Nur ein eigenes Baseballfeld fehlt Halleinern

Salzburg: Sport-Nachrichten
21.07.2026 17:00
Obmann und Spieler Richard Bermudez (li.) ist zufrieden, wie sich die Braves Hallein entwickeln.
Obmann und Spieler Richard Bermudez (li.) ist zufrieden, wie sich die Braves Hallein entwickeln.(Bild: Braves Hallein)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Sportlich läuft bei den Braves Hallein alles nach Plan. Der Verein hat eine gute Nachwuchsarbeit. Ein altes Problem bleibt aber weiterhin. Denn eine richtige Heimstätte haben die Baseballer nicht . . . 

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Die Baseballer der Braves Hallein gibt es zwar erst seit 2021, dennoch holten sie bereits einige Titel. Auch in dieser Saison läuft es sportlich nach Plan. In der Regionalliga Mitte stehen die Salinenstädter auf Rang zwei und haben gute Chancen ins Finale einzuziehen. Das klare Ziel des Vereins ist aber höher gesteckt. Zuerst will man zurück in die zweite Liga, auf lange Sicht ist die Bundesliga der große Traum. „Da gehören wir auch hin“, ist sich Obmann und Spieler Richard Bermudez sicher.

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Das größte Problem bleibt aber bestehen. Im ganzen Bundesland gibt es kein genormtes Feld. Um in den ersten zwei Ligen antreten zu können, ist das aber Voraussetzung. Sollten die Braves den Gang in die Zweitklassigkeit antreten, müssten sie in Attnang-Puchheim oder Wels spielen. „Das entscheiden wir nach der abgelaufenen Saison“, erklärte Bermudez. Der für die Zukunft vielleicht ein Ass im Ärmel hat: „Wenn wir so weitermachen, haben wir bald 20 Kinder im Verein. Wir planen schon ein eigenes Nachwuchsteam.“ Das würde Pläne für ein eigenes Feld vielleicht wieder ins Rollen bringen.

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