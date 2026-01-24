Mehr als Spielzeug: Wie Drohnen die Welt verändern

Nächster Transfer-Coup: Holt Schalke ÖFB-Kicker?
Nach Deal mit Dzeko
In Österreichs Luftraum wird es immer enger. Die Zahlen steigen massiv – zwölf Prozent mehr Überflüge. Auch die Zahl der ferngesteuerten Objekte steigt. Doch damit einhergehen auch die Risiken. Denn Drohnenflüge unterliegen strengen Regeln.
Erst vor wenigen Tagen kam es im Süden des Landes zu einem brenzligen Zwischenfall. Im Skigebiet Gerlitzen in Kärnten flog ein 14-Jähriger mit seiner Drohne über einen Rettungshubschrauber, während dieser neben der Piste landete, und so den heiklen Einsatz. Oder die Drohnensichtungen über kritischer Infrastruktur wie Airports, Häfen und Militäranlagen: Aus über zehn europäischen NATO-Staaten wurden zuletzt Sichtungen von nicht identifizierten Drohnen gemeldet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.