Mehr als Spielzeug: Wie Drohnen die Welt verändern

Erst vor wenigen Tagen kam es im Süden des Landes zu einem brenzligen Zwischenfall. Im Skigebiet Gerlitzen in Kärnten flog ein 14-Jähriger mit seiner Drohne über einen Rettungshubschrauber, während dieser neben der Piste landete, und so den heiklen Einsatz. Oder die Drohnensichtungen über kritischer Infrastruktur wie Airports, Häfen und Militäranlagen: Aus über zehn europäischen NATO-Staaten wurden zuletzt Sichtungen von nicht identifizierten Drohnen gemeldet.