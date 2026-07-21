Buckeliges Wollknäuel „Jimothy“ begeistert Netz

Hall (33) postete das Video, das nur wenige Sekunden lang ist, am 14. Juli auf der Plattform TikTok. Sie sei mit ihrem Partner gegen 20.30 Uhr spazieren gewesen, sagte sie zu der Zeitung „Seattle Times“. Dabei habe sie das Tier unter einem Auto entdeckt und zuerst für eine Katze gehalten. Schließlich fiel ihr jedoch auf, dass das Fell gestreift war, und es sich daher um einen Waschbären handelte. Als er später über die Wiese huschte, fiel Hall der buckelige Gang auf. „Ich war sehr verwirrt von dem, was ich sah. Ich habe einfach noch nie ein anderes Tier wie dieses gesehen“, sagte die 33-Jährige.