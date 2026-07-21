Nächste Pleite in Linzer Tankstellen-Firmengruppe

Schuldenstand ist unklar

Von der Pleite sind laut Kreditschutzverband 135 Gläubiger betroffen. Arbeitnehmer beschäftigt die nun insolvente Firma demzufolge nicht. Zum Schuldenstand gibt es noch keine Informationen. Laut dem Gläubigerschutzverband AKV Europa bestanden per Jahresende 2024 Verbindlichkeiten in Höhe von 6,89 Millionen Euro. Demgegenüber stehen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, deren Wert auch vom Verlauf der anderen Insolvenzverfahren der Stiglechner-Gruppe abhängt. Die Prüfungstagsatzung der Petro Solutions GmbH findet am 29. Steptember statt – erst dann wird Klarheit über den Schuldenstand bestehen.