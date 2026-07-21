Nächste Pleite in Linzer Tankstellen-Firmengruppe

Bereits mehrere Firmen des Linzer Mineralölunternehmens Stiglechner sind insolvent. Am Dienstag kam eine weitere hinzu: Die Petro Solutions GmbH – ein Dienstleister der Unternehmensgruppe – ist in Konkurs.
Die Insolvenzen der Linzer Stiglechner-Gruppe ziehen immer weitere Kreise. Ausgangspunkt war die Pleite von zwei Unternehmen des Tankstellenbetreibers (der Julius Stiglechner GmbH sowie der Stiglechner Tankstellen GmbH) im Dezember – die „Krone“ berichtete ausführlich. Danach folgten die Pleiten der IQ-Tankkarte sowie der Treibstoff-Lieferfirma.
Und nun erwischte es ein weiteres Unternehmen der Gruppe: Die Petro Solutions GmbH ist in Konkurs. Die Firma wickelte unter anderem Leasing- und Versorgungsverträge für die Stiglechner-Gruppe ab und fungierte als Verrechnungsstelle für öffentliche Abgabe der Unternehmensgruppe.
Schuldenstand ist unklar
Von der Pleite sind laut Kreditschutzverband 135 Gläubiger betroffen. Arbeitnehmer beschäftigt die nun insolvente Firma demzufolge nicht. Zum Schuldenstand gibt es noch keine Informationen. Laut dem Gläubigerschutzverband AKV Europa bestanden per Jahresende 2024 Verbindlichkeiten in Höhe von 6,89 Millionen Euro. Demgegenüber stehen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, deren Wert auch vom Verlauf der anderen Insolvenzverfahren der Stiglechner-Gruppe abhängt. Die Prüfungstagsatzung der Petro Solutions GmbH findet am 29. Steptember statt – erst dann wird Klarheit über den Schuldenstand bestehen.
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