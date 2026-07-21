Bierdurst gesunken:„Produktion überstieg Bedarf“

51 Milliarden Liter Bier davon wurden in Europa gebraut, das sind 1,6 Prozent weniger als 2024, wie die Analyse des weltgrößten Hopfenhändlers BarthHaas aus der deutschen Stadt Nürnberg zeigt. In Österreich war das Minus aber noch weit größer: Die österreichischen Brauereien produzierten nur noch 9,3 Millionen Liter Bier. Im Jahr vorher waren es noch knapp 10 Millionen Liter. Auch in Polen und Deutschland fiel das Minus deutlich aus.