Industrie fordert eine „Superabschreibung“

Dennoch ist die Branche nach wie vor nicht ganz über dem Berg. Doch immerhin mehren sich die Anzeichen einer Stabilisierung. „Die Konjunkturumfrage zeigt eine vorsichtige, verwundbare Erholung“, betont IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. Positiv sei beispielsweise zu bewerten, dass die Auftragsbestände der Industrie nicht weiter zurückgehen. „Das Risiko, dass österreichische Standorte in besonderer Weise von Schließungsrisiken betroffen sein könnten, ist dadurch in den letzten Monaten gesunken“, erklärt IV-Chefökonom Christian Helmenstein. Auch bei den Auslandsaufträgen erwartet die IV derzeit keinen weiteren Einbruch.