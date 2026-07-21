Wütender Autofahrer verursacht Sturz von Radprofi

Vor dem Start des einzigen Einzelzeitfahrens bei der diesjährigen Tour de France hat der US-amerikanische Radprofi Brandon McNulty eine unangenehme Begegnung mit einem Autofahrer erlebt.
Der Teamkollege von Superstar Tadej Pogacar stieß vor dem Beginn der 16. Etappe offenbar mit einem Auto zusammen.
„Es war nicht schön“
Der Fahrer sei wütend hinter ihm gewesen, berichtete Teamchef Mauro Gianetti bei Eurosport. „Wir wissen nicht, warum. Er überholte ihn. Brandon stoppte. Und dann stieß er leider mit dem Auto zusammen“, sagte er. Es sei aber letztendlich „nichts so Großes“ gewesen. „Alles ist gut. Aber es war nicht schön“, sagte der 62-Jährige.
Der Start des Profis beim Kampf gegen die Uhr war nicht gefährdet. Die Radprofis waren bei der Etappe nach dem zweiten Ruhetag unweit des Genfersees gefordert. Ein 26,1 Kilometer langer Kurs zwischen Evian-les-Bains und Thonon-les-Bains stand auf dem Programm.
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