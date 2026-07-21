Wütender Autofahrer verursacht Sturz von Radprofi

„Es war nicht schön“

Der Fahrer sei wütend hinter ihm gewesen, berichtete Teamchef Mauro Gianetti bei Eurosport. „Wir wissen nicht, warum. Er überholte ihn. Brandon stoppte. Und dann stieß er leider mit dem Auto zusammen“, sagte er. Es sei aber letztendlich „nichts so Großes“ gewesen. „Alles ist gut. Aber es war nicht schön“, sagte der 62-Jährige.