Marode Leitungen brechen: Bürger ohne Trinkwasser

Provisorische Leitung

Laut Vizebürgermeister Edgar Kienleitner (SPÖ) scheiterte der Versuch, das Wasser zumindest stundenweise zur Verfügung zu stellen: „Seit Dienstagmorgen läuft eine Not-Sanierung. Eine provisorische Leitung soll die 14 Haushalte so rasch wie möglich wieder versorgen. Parallel dazu soll die stark beschädigte Rohrleitung in der Kirschnerstraße erneuert werden. „Wir gehen davon aus, dass sich die Kosten auf bis zu 100.000 Euro belaufen werden“, sagt der Vizebürgermeister.