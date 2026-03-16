Warum die Drohnenabwehr der Ukraine so gefragt ist

Eigentlich braucht die Ukraine im Abwehrkampf gegen die russischen Invasoren jeden Soldaten an der Heimatfront. Trotzdem schickte Kiew Spezialisten für den Drohnenkrieg in die Golfstaaten Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Krone+ analysiert, wie Kiew zum weltweit gefragten Anbieter für Drohnenabwehr wurde.
Wenn es um den Abschuss billiger iranischer Shahed-Drohnen geht, kann der Ukraine niemand etwas vormachen: Kiew verteidigt sich seit vier Jahren gegen Russlands Invasionskrieg – und eine der wichtigsten Waffen im russischen Arsenal sind die iranischen Kamikaze-Drohnen, die nach dem US-israelischen Militärschlag gegen Teheran nun auch auf Anrainerstaaten in der Nahostregion herabregnen. Naheliegend, dass diese vom ukrainischen Know-how profitieren wollen: Kiew hat ein ganzes Arsenal gegen die iranischen Shaheds aufgebaut – und einen Vorteil, den sonst niemand hat.
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