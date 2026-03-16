Warum die Drohnenabwehr der Ukraine so gefragt ist

Wenn es um den Abschuss billiger iranischer Shahed-Drohnen geht, kann der Ukraine niemand etwas vormachen: Kiew verteidigt sich seit vier Jahren gegen Russlands Invasionskrieg – und eine der wichtigsten Waffen im russischen Arsenal sind die iranischen Kamikaze-Drohnen, die nach dem US-israelischen Militärschlag gegen Teheran nun auch auf Anrainerstaaten in der Nahostregion herabregnen. Naheliegend, dass diese vom ukrainischen Know-how profitieren wollen: Kiew hat ein ganzes Arsenal gegen die iranischen Shaheds aufgebaut – und einen Vorteil, den sonst niemand hat.