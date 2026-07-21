Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

JUMP DOME: Ferien mit Kindern bei jedem Wetter

Specials
21.07.2026 16:20
Werbung
(Bild: Jump Dome)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Sommerferien bringen viel freie Zeit – und für viele Eltern schnell die Frage: Wie lassen sich die langen Tage sinnvoll gestalten? Denn nicht jeder Tag eignet sich für Spielplatz oder Freibad. Hitze, Gewitter oder Regen machen die Planung oft schwierig.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Gerade deshalb sind flexible Ideen gefragt, die Kindern Abwechslung bieten. Orte wie JUMP DOME, einer der bekanntesten Trampolinparks und Indoor-Freizeitparks für Familien in Österreich, schaffen genau dafür die passenden Möglichkeiten. Unter dem Motto „JEDER kann springen“ stehen Bewegung, Spaß und gemeinsames Erleben im Mittelpunkt. An mehreren Standorten – LinzSalzburg und Klagenfurt – begeistert JUMP DOME seit Jahren Familien, Kinder, Jugendliche, Schulklassen, Vereine und Firmen gleichermaßen.

Viele Familien planen die Ferien im Voraus – doch oft kommt es anders. Ein verregneter Tag, zu große Hitze oder kurzfristig abgesagte Pläne bringen den Rhythmus schnell durcheinander.

Gerade an solchen Tagen braucht es spontane Lösungen, die Kindern trotzdem Spaß machen und für Abwechslung sorgen. Aktivitäten, die unabhängig vom Wetter funktionieren, sind deshalb besonders gefragt.

Wenn Spielplatz und Freibad keine Option sind
Viele Eltern kennen es: Die Kinder wollen raus – aber draußen ist es zu heiß, zu nass oder einfach zu unbeständig. Statt Spaß entsteht schnell Frust. Genau an solchen Tagen braucht es eine Lösung, die mitspielt. Ein Ort, an dem Kinder sich bewegen können, ohne dass man ständig umplanen muss.

JUMP DOME bietet genau das: viel Platz zum Springen, verschiedene Bereiche für jedes Alter und ein Umfeld, in dem sich Kinder frei und sicher bewegen können. Während draußen das Wetter wechselt, bleibt der Ausflug planbar – und vor allem entspannt.

Ferienzeit heißt auch: gemeinsam erleben
Neben der Beschäftigung geht es in den Ferien auch um gemeinsame Zeit. Kinder möchten ihre freien Tage mit Freunden verbringen, lachen, sich bewegen und Neues entdecken. Beim gemeinsamen Springen entstehen genau diese Momente.

Kinder motivieren sich gegenseitig, probieren Dinge aus und erleben ihren Tag aktiv. Auch für Eltern entsteht dabei ein Vorteil: Während die Kinder beschäftigt sind, bleibt Zeit zum Durchatmen – ohne ständiges Planen oder Organisieren.

Bewegung, die ganz nebenbei passiert
Ferien bedeuten oft weniger Struktur im Alltag. Bewegung kommt dabei schnell zu kurz – umso wichtiger sind Aktivitäten, die Kinder automatisch in Bewegung bringen. Trampolinspringen verbindet Spiel und Aktivität auf natürliche Weise. Kinder stärken dabei Koordination, Gleichgewicht und Ausdauer, ohne dass es sich wie Sport anfühlt.

So entsteht eine gute Balance zwischen Entspannung, Aktivität und gemeinsamen Erlebnissen – genau das, was viele Familien in den Ferien suchen.

(Bild: Jump Dome)

Fazit
Sommerferien bringen viele schöne Momente – aber auch die Herausforderung, jeden Tag neu zu gestalten. Flexible Ausflugsziele, die bei jedem Wetter funktionieren, werden deshalb für viele Familien immer wichtiger.

JUMP DOME ist Österreichs führende Marke für moderne Trampolinparks – ein Ort, an dem 365 Tage im Jahr Freude, Gesundheit und Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen. Ob Familienausflug, Kindergeburtstag, Schulausflug, Vereinsausflug oder Firmen-Event: Hier wird jede Stunde zu einem besonderen Erlebnis.

Tickets, Partys und Gutscheine sind bequem online buchbar.JUMP DOME – JEDER kann springen.

So klappt der Besuch

  • Einfach & bequem: Online buchen, 15 Minuten früher da sein – und die Sprungzeit kann sofort starten.
  • Sicherheit geht vor: Spezielle JUMP DOME Socken und ein Armband sorgen für festen Halt und Zeittracking.
  • Für jedes Alter: Eigene Bereiche für Kleinere, vielfältige Möglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene.
  • Gut erreichbar: Alle Standorte bieten ausreichend Parkplätze und sind auch öffentlich einfach zu erreichen.

Standorte & Kontakt

JUMP DOME Linz(Leonding)

Im Bäckerfeld 1,

4060 Leonding

Tel.: +43 732 272 4200

 

JUMP DOME Salzburg

Wilhelm-Spazier-Straße 1A,

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 202 505

 

JUMP DOME Klagenfurt

Magazingasse 14,

9020 Klagenfurt am Wörthersee

Tel.: +43 463 30 40 400

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Specials
21.07.2026 16:20
Loading

krone.tv

Von links: ÖVP-Klubchef Ernst Gödl, Vizekanzler Andreas Babler und NEOS-Mediensprecherin Henrike ...
FPÖ, Grüne unzufrieden
So baut die Regierung die Medienförderungen um
Auricelia R. wollte das Baby mit nach Hause nehmen. Dort stand ein bereits komplett ...
Brasilianerin In Haft
Pflegerin wollte Neugeborenes aus Spital entführen
Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz außer Lebensgefahr
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
146.630 mal gelesen
Symbolbild
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
146.042 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
136.289 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Wirtschaft
2 Euro! Neues Preisdesaster an unseren Zapfsäulen
937 mal kommentiert
Die Situation im Nahen Osten eskaliert unaufhörlich.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
575 mal kommentiert
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Innenpolitik
Kammer-Präsidentin legt Ruck jetzt Rücktritt nahe
557 mal kommentiert
Machtprobe zwischen Walter Ruck und Martha Schultz
Mehr Specials
Es ging um die „Ehre“
Mordversuch an Kind: Afghane will Strafreduktion
Steirer verurteilt
Fußballfan stand mit Nazi-Tattoos auf der Tribüne
Freispruch vor Gericht
Influencer darf NEOS-Chefin „Schandfleck“ nennen
Schwere Vorwürfe
Zockte gescheiterter Lokalpächter Investoren ab?
Wiener Kanzlei prüft
Selbstfahren: Traum für zig Tesla-Fahrer geplatzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf