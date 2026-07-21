JUMP DOME: Ferien mit Kindern bei jedem Wetter

Sommerferien bringen viel freie Zeit – und für viele Eltern schnell die Frage: Wie lassen sich die langen Tage sinnvoll gestalten? Denn nicht jeder Tag eignet sich für Spielplatz oder Freibad. Hitze, Gewitter oder Regen machen die Planung oft schwierig.
Gerade deshalb sind flexible Ideen gefragt, die Kindern Abwechslung bieten. Orte wie JUMP DOME, einer der bekanntesten Trampolinparks und Indoor-Freizeitparks für Familien in Österreich, schaffen genau dafür die passenden Möglichkeiten. Unter dem Motto „JEDER kann springen“ stehen Bewegung, Spaß und gemeinsames Erleben im Mittelpunkt. An mehreren Standorten – Linz, Salzburg und Klagenfurt – begeistert JUMP DOME seit Jahren Familien, Kinder, Jugendliche, Schulklassen, Vereine und Firmen gleichermaßen.
Viele Familien planen die Ferien im Voraus – doch oft kommt es anders. Ein verregneter Tag, zu große Hitze oder kurzfristig abgesagte Pläne bringen den Rhythmus schnell durcheinander.
Gerade an solchen Tagen braucht es spontane Lösungen, die Kindern trotzdem Spaß machen und für Abwechslung sorgen. Aktivitäten, die unabhängig vom Wetter funktionieren, sind deshalb besonders gefragt.
Wenn Spielplatz und Freibad keine Option sind
Viele Eltern kennen es: Die Kinder wollen raus – aber draußen ist es zu heiß, zu nass oder einfach zu unbeständig. Statt Spaß entsteht schnell Frust. Genau an solchen Tagen braucht es eine Lösung, die mitspielt. Ein Ort, an dem Kinder sich bewegen können, ohne dass man ständig umplanen muss.
JUMP DOME bietet genau das: viel Platz zum Springen, verschiedene Bereiche für jedes Alter und ein Umfeld, in dem sich Kinder frei und sicher bewegen können. Während draußen das Wetter wechselt, bleibt der Ausflug planbar – und vor allem entspannt.
Ferienzeit heißt auch: gemeinsam erleben
Neben der Beschäftigung geht es in den Ferien auch um gemeinsame Zeit. Kinder möchten ihre freien Tage mit Freunden verbringen, lachen, sich bewegen und Neues entdecken. Beim gemeinsamen Springen entstehen genau diese Momente.
Kinder motivieren sich gegenseitig, probieren Dinge aus und erleben ihren Tag aktiv. Auch für Eltern entsteht dabei ein Vorteil: Während die Kinder beschäftigt sind, bleibt Zeit zum Durchatmen – ohne ständiges Planen oder Organisieren.
Bewegung, die ganz nebenbei passiert
Ferien bedeuten oft weniger Struktur im Alltag. Bewegung kommt dabei schnell zu kurz – umso wichtiger sind Aktivitäten, die Kinder automatisch in Bewegung bringen. Trampolinspringen verbindet Spiel und Aktivität auf natürliche Weise. Kinder stärken dabei Koordination, Gleichgewicht und Ausdauer, ohne dass es sich wie Sport anfühlt.
So entsteht eine gute Balance zwischen Entspannung, Aktivität und gemeinsamen Erlebnissen – genau das, was viele Familien in den Ferien suchen.
Fazit
Sommerferien bringen viele schöne Momente – aber auch die Herausforderung, jeden Tag neu zu gestalten. Flexible Ausflugsziele, die bei jedem Wetter funktionieren, werden deshalb für viele Familien immer wichtiger.
JUMP DOME ist Österreichs führende Marke für moderne Trampolinparks – ein Ort, an dem 365 Tage im Jahr Freude, Gesundheit und Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen. Ob Familienausflug, Kindergeburtstag, Schulausflug, Vereinsausflug oder Firmen-Event: Hier wird jede Stunde zu einem besonderen Erlebnis.
Tickets, Partys und Gutscheine sind bequem online buchbar.JUMP DOME – JEDER kann springen.
JUMP DOME Linz(Leonding)
Im Bäckerfeld 1,
4060 Leonding
Tel.: +43 732 272 4200
Wilhelm-Spazier-Straße 1A,
5020 Salzburg
Tel.: +43 662 202 505
Magazingasse 14,
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: +43 463 30 40 400