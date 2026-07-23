„Vergessener“ Österreicher vor Millionen-Wechsel!

Keine Spielminute verpasst

Der 1,90 Meter große Bacher steht seit 25. Juli 2024 an der portugiesischen Atlantikküste unter Vertrag, nach einem zähen Beginn ist er seit der 11. Runde der Saison 2024/25 aber nicht mehr aus der Startelf wegzudenken. In der heurigen Spielzeit verpasste er keine einzige Spielminute und führte seinen Klub in der 18er-Liga auf den sicheren 10. Mittelfeld-Platz.