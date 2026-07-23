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Olympique Lyon ruft

„Vergessener“ Österreicher vor Millionen-Wechsel!

Fußball International
23.07.2026 11:01
Felix Bacher in Aktion
Felix Bacher in Aktion(Bild: AFP/MIGUEL RIOPA)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Leise, still, heimlich und in Österreich beinahe unbemerkt hat er sich in Portugal beim Erstligisten GD Estoril Praia einen hohen Stellenwert erarbeitet und auf einmal könnte er in einer von Europas Top-5-Ligen landen: Verteidiger Felix Bacher ist offenbar ins Visier des französischen Spitzenklubs Olympique Lyon geraten!

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Wie „Foot Mercato“ berichtet, sollen sich die Verhandlungen zwischen dem Noch-Arbeitgeber des Schwazers und dem siebenfachen Ligue-1-Champion in einem fortgeschrittenen Stadium befinden – als Ablösesumme stehen satte vier Millionen Euro im Raum.

Keine Spielminute verpasst
Der 1,90 Meter große Bacher steht seit 25. Juli 2024 an der portugiesischen Atlantikküste unter Vertrag, nach einem zähen Beginn ist er seit der 11. Runde der Saison 2024/25 aber nicht mehr aus der Startelf wegzudenken. In der heurigen Spielzeit verpasste er keine einzige Spielminute und führte seinen Klub in der 18er-Liga auf den sicheren 10. Mittelfeld-Platz.

Felix Bacher
Felix Bacher(Bild: Estoril)

Ab in die Champions League?
Bereits im Vorjahr war mit einem inner-portugiesischen Wechsel des Tirolers spekuliert worden. „Es gab Anfragen“, bestätigte Bachers Berater Thomas Böhm damals gegenüber der „Krone“, aber Konkretes war nicht dabei. Nur in Österreich blieben die guten Auftritte fast unbemerkt, auf den WM-Zug schaffte er es nicht einmal auf Abruf.

Als Spieler in der Liga des WM-Vierten, die zweifellos mehr im Fokus der österreichischen Sport-Öffentlichkeit steht als jene von Portugal, könnte sich das nun durchaus ändern, sollte es mit dem Wechsel klappen. Dazu kommt, dass Lyon in der Champions-League-Quali aufspielen darf, dank Platz 4 in der abgelaufenen Saison der Ligue 1 ...

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