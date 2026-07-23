Minister Karner und ein Dilemma

Diese, insbesondere jene aus Ländern wie etwa Afghanistan oder Syrien, entziehen sich ihrer Repatriierung größtenteils. Und wie eine andere aktuelle Statistik erweist, sind diese weitgehend von staatlichen Zuwendungen abhängig und keineswegs selbsterhaltungsfähig, also alles andere als integriert. Hier müsste der Herr Innenminister also seine Politik der „Minuszuwanderung“ umsetzen, und das massenhaft.