EM fällt aus! Babyglück statt Titelverteidigung

Olympia 2028 bleibt großes Ziel

„Ich freue mich auf mein privates Glück, werde das Training natürlich entsprechend anpassen. Wettkämpfe sind heuer keine mehr geplant“, meint „Vicky“. Gleichzeitig stellt sie aber auch klar. „Ich denke noch nicht an Rücktritt. Ich will meine sportliche Karriere nach der Babypause fortsetzen. Ja, Los Angeles 2028 bleibt für mich weiter ein großes Karriereziel.“