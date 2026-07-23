EM fällt aus! Babyglück statt Titelverteidigung

Kein Start bei den Staatsmeisterschaften am Wochenende und auch die Titelverteidigung bei der EM in Birmingham lässt Speerwerferin Victoria Hudson sausen! Aus erfreulichem Grund. Die 29-jährige Niederösterreicherin erwartet ihr erstes Kind.
Sie war Europameisterin, im Vorjahr führte sie mit 67,76 Metern die Weltjahresbestenliste an. Nun kommt für Vicky Hudson auch ein weiteres privates Glück dazu. Sie erwartet mit Langzeit-Freund Gregor ihr erstes Kind, das Anfang 2027 auf die Welt kommen wird.
Olympia 2028 bleibt großes Ziel
„Ich freue mich auf mein privates Glück, werde das Training natürlich entsprechend anpassen. Wettkämpfe sind heuer keine mehr geplant“, meint „Vicky“. Gleichzeitig stellt sie aber auch klar. „Ich denke noch nicht an Rücktritt. Ich will meine sportliche Karriere nach der Babypause fortsetzen. Ja, Los Angeles 2028 bleibt für mich weiter ein großes Karriereziel.“
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