Schreck für Passagiere
Pilot kollabiert an Bord: Boeing muss notlanden
Der medizinische Notfall eines Piloten hat in der Nacht einen Linienflug von Mallorca nach Warschau abrupt unterbrochen. Die Boeing 737 Max 8 der polnischen Fluggesellschaft LOT musste außerplanmäßig in Mailand landen. Für die Passagiere ging der Zwischenfall glimpflich aus.
Wegen gesundheitlicher Probleme des Kommandanten leitete die Besatzung eine außerplanmäßige Landung auf dem Flughafen Mailand-Malpensa in der norditalienischen Region Lombardei ein.
Die Boeing 737 Max 8 war auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Warschau, als der Pilot gegen 4.05 Uhr einen medizinischen Notfall erlitt.
Rettungskräfte, Notärzte und die Feuerwehr wurden vorsorglich zum Flughafen alarmiert, wie italienische Medien berichteten. Die Maschine setzte gegen 4.30 Uhr sicher in Mailand-Malpensa auf.
Nach Angaben der Einsatzkräfte war nach der Landung kein medizinischer Einsatz erforderlich. Die Passagiere blieben unverletzt.
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