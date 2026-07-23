Nach Brand in Wohnung: Leiche von Frau entdeckt!

Obduktion angeordnet

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion der Leiche an. Ein Ergebnis stand noch aus. Bei der Toten handelt es sich um eine 56-jährige Einheimische. „Laut Brandursachenermittlung gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden, nach derzeitigem Stand wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen“, hieß vonseiten der Exekutive.