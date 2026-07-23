Nach Brand in Wohnung: Leiche von Frau entdeckt!

Feuer-Tragödie im Tiroler Axams! Nach einem Brand in einer Wohnung in der Mittelgebirgsgemeinde ist am Dienstagnachmittag die Leiche der 56-jährigen Bewohnerin aufgefunden worden. Die Ermittlungen der Behörden ergaben bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Eine Obduktion wurde angeordnet.
Gegen 15.30 Uhr hatten Nachbarn Brandgeruch und Rauch bemerkt, der aus der betroffenen Wohnung austrat – diese schlugen daraufhin sofort Alarm. Als die Freiwillige Feuerwehr Axams am Einsatzort eintraf, war das Feuer bereits von selbst erloschen. „Weitere Maßnahmen zur Brandbekämpfung waren daher nicht erforderlich“, heißt es vonseiten der Polizei.
Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion an.
Die Ermittler von der Polizei
Leblose Bewohnerin aufgefunden
Doch dann der schreckliche Fund: Bei der Kontrolle der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte eine leblose Frau. Der verständigte Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Weitere Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht in der Wohnung.
Obduktion angeordnet
Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion der Leiche an. Ein Ergebnis stand noch aus. Bei der Toten handelt es sich um eine 56-jährige Einheimische. „Laut Brandursachenermittlung gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden, nach derzeitigem Stand wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen“, hieß vonseiten der Exekutive.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.