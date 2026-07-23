Neue Sanktionen: EU sperrt zig Russen-Banken aus

Ölpreisdeckel bleibt eingefroren

Ebenfalls beschlossen wurde, den bestehenden Ölpreisdeckel für russisches Rohöl um ein weiteres Jahr auf dem derzeitigen Niveau zu belassen. Die EU hatte den Preisdeckel ursprünglich dynamisch gestaltet, um ihn an die Entwicklung des Weltmarktpreises anzupassen. Angesichts der gestiegenen Ölpreise infolge des Iran-Kriegs soll diese Anpassung jedoch ausgesetzt werden. Damit soll verhindert werden, dass die Preisobergrenze von derzeit rund 44 US-Dollar (etwa 38 Euro) pro Barrel steigt.