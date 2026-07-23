Neuer Briten-Premier will Steuern für Pubs senken

Erst seit Montag im Amt, hat der neue britische Premier Andy Burnham bereits zahlreiche Entlastungen angekündigt. Jetzt sind die englischen Pubs an der Reihe: Sie sollen von einer Steuersenkung profitieren.
Konkret sollen Pubs, Clubs und Veranstaltungsorte für Live-Musik in England ab April 2027 von einer 20-prozentigen Reduzierung der Gewerbesteuer profitieren, kündigte die Labour-Regierung an. Von der Maßnahme sollen rund 32.000 Unternehmen im größten britischen Landesteil profitieren.
1100 Pfund Ersparnis
Ein durchschnittliches Pub werde dadurch etwa 1100 Pfund pro Jahr (rund 1290 Euro) im Jahr einsparen können, schätzt die Regierung. Die Kosten für den Fiskus belaufen sich demnach auf rund 100 Millionen Pfund (rund 117 Mio. Euro) im Jahr.
Die Teuerungsrate auf der Insel ging zwar im Juni zurück, liegt mit 2,6 Prozent aber noch deutlich über der Stabilitätsmarke der Zentralbank von 2,0 Prozent. Die Bank of England rechnet zudem damit, dass die Inflation im laufenden Sommerquartal auf drei Prozent ansteigen könnte.
„Nur der Anfang“
Vor diesem Hintergrund hat sich der neue Premierminister vorgenommen, gezielt für Entlastung zu sorgen. Pubs und Einkaufsmeilen seien „das pulsierende Herz unserer Gemeinschaften“, erklärte Burnham am Donnerstag. Er habe versprochen, sie zu schützen und „das ist, was ich tun werde“. Er fügte hinzu: „Was wir heute ankündigen, ist nur der Anfang in dem Unterfangen, dem ganzen Land Hoffnung zurückzugeben.“
Busfahrpreise gedeckelt
Burnham wurde erst am Montag von König Charles III. zum neuen Premierminister ernannt. Seitdem hat er eine ganze Reihe von Erleichterungen für die Menschen in seinem Land angekündigt. Dazu gehören auch eine Abschaffung der Mehrwertsteuer auf die Energierechnungen von Privathaushalten und eine Preisobergrenze für Bustickets in England.
Hingegen hatte Burnhams unpopulärer Vorgänger Keir Starmer die ersten Monate seiner Amtszeit vor allem damit verbracht, Gutachten zu möglichen politischen Änderungen in Auftrag zu geben.
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