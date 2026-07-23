Neuer Briten-Premier will Steuern für Pubs senken

„Nur der Anfang“

Vor diesem Hintergrund hat sich der neue Premierminister vorgenommen, gezielt für Entlastung zu sorgen. Pubs und Einkaufsmeilen seien „das pulsierende Herz unserer Gemeinschaften“, erklärte Burnham am Donnerstag. Er habe versprochen, sie zu schützen und „das ist, was ich tun werde“. Er fügte hinzu: „Was wir heute ankündigen, ist nur der Anfang in dem Unterfangen, dem ganzen Land Hoffnung zurückzugeben.“