Bleiburg zittert im Cup vor zwei Ex-Teamstürmern

Die Unterkärntner müssen in der 1. ÖFB-Cup-Runde zum Starensemble von Traiskirchen. Beim niederösterreichischen Klub der Regionalliga Ost kicken gleich drei Stürmer mit internationaler Vergangenheit. Oswaldi hätte sich aber dennoch einen größeren Klubnamen gewünscht.
Nur ein Bleiburger blickt auf ÖFB-Cup-Einsätze zurück! „Das ist aber lange her“, schmunzelt Patrick Oswaldi vom Regionalliga-Aufsteiger. 2009 mit Völkermarkt (1:3 gegen WAC) und 2010 mit Bleiburg (0:2 gegen Austria Klagenfurt).
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