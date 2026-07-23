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Undankbare Aufgabe

Bleiburg zittert im Cup vor zwei Ex-Teamstürmern

Fußball National
23.07.2026 09:57
Philipp Hosiner und Co bringen viel Erfahrung zu Traiskirchen
Philipp Hosiner und Co bringen viel Erfahrung zu Traiskirchen(Bild: GEPA)
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Die Unterkärntner müssen in der 1. ÖFB-Cup-Runde zum Starensemble von Traiskirchen. Beim niederösterreichischen Klub der Regionalliga Ost kicken gleich drei Stürmer mit internationaler Vergangenheit. Oswaldi hätte sich aber dennoch einen größeren Klubnamen gewünscht.

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Nur ein Bleiburger blickt auf ÖFB-Cup-Einsätze zurück! „Das ist aber lange her“, schmunzelt Patrick Oswaldi vom Regionalliga-Aufsteiger. 2009 mit Völkermarkt (1:3 gegen WAC) und 2010 mit Bleiburg (0:2 gegen Austria Klagenfurt).

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