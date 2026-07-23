Red Bull Salzburg präsentiert neues Heimtrikot

„Schallwellen“-Elemente auf der Vorderseite

Red Bull Salzburg bzw. Ausrüster Puma hat sich das zum Vorbild für das neue Heimtrikot genommen. „Die dynamischen Elemente auf der Vorderseite greifen die Bewegung von Schallwellen auf. Rot-weiß-rote Details runden das Design ab“, erklärt der Klub auf seiner Homepage zum Trikot.