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„Doppler-Effekt“

Red Bull Salzburg präsentiert neues Heimtrikot

Red Bull Salzburg
23.07.2026 10:41
So sieht das neue Heimtrikot von Red Bull Salzburg aus.
So sieht das neue Heimtrikot von Red Bull Salzburg aus.(Bild: FC Red Bull Salzburg / PUMA)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Nach dem Auswärtstrikot, angelehnt an Wolfgang Amadeus Mozart, veröffentlichte Red Bull Salzburg am Donnerstag auch sein neues Heim-Shirt. Die Designer ließen sich dabei vom Salzburger Physiker Christian Doppler inspirieren. 

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Er gilt als einer der bedeutendsten Physiker und Mathematiker des 19. Jahrhunderts und darüber hinaus: Christian Doppler. Bekannt ist der Salzburger bis heute für seinen „Dopplereffekt“. 

„Schallwellen“-Elemente auf der Vorderseite
Red Bull Salzburg bzw. Ausrüster Puma hat sich das zum Vorbild für das neue Heimtrikot genommen. „Die dynamischen Elemente auf der Vorderseite greifen die Bewegung von Schallwellen auf. Rot-weiß-rote Details runden das Design ab“, erklärt der Klub auf seiner Homepage zum Trikot. 

Yorbe Vertessen im neuen Heimtrikot.
Yorbe Vertessen im neuen Heimtrikot.(Bild: FC Red Bull Salzburg / PUMA)

Red Bull Salzburg setzt damit einen Weg fort. Schon das Auswärtstrikot war an eine große Salzburger Persönlichkeit angelehnt: Wolfgang Amadeus Mozart. 

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