70 Melonen für fast 3000 Triathleten

Der Trumer Triathlon steht in den Startlöchern. Die Sportler bei der 17. Ausgabe des Events kommen aus aller Herren Länder. Für die bestmögliche Versorgung scheuen die Veranstalter keine Kosten und Mühen. Für einige Bewerbe sind noch Restplätze verfügbar.
Der 17. Trumer Triathlon steht in den Startlöchern. Von Freitag bis Sonntag treffen sich in Obertrum die Athleten und matchen sich in unterschiedlichen Distanzen um den Sieg. Die „Krone“ gibt einen Überblick über die Daten und Fakten rund um das Event:
9 Kartons Bananen: Damit die Athleten während des Rennens wieder Energie bekommen, stellt der Veranstalter 9 Kartons mit Bananen zur Verfügung.
70 Wassermelonen: Dazu gibt es insgesamt 70 Wassermelonen, die – wie die Bananen aufgeschnitten – verteilt auf fünf Labestationen entlang des Kurses die Akkus der Sportler auffüllen. Wassermelonen sollen hydrieren und die Durchblutung fördern.
2000 Liter Iso-Getränke: Das Um und Auf bei schweißtreibenden Sporteinheiten. Die 2000 Liter Iso-Getränke gleichen verlorene Flüssigkeit, Elektrolyte und Kohlenhydrate aus.
110 Einsatzkräfte: Sollte es medizinische Notfälle geben, ist das Rote Kreuz zur Stelle. Freilich ist auch die Polizei für die Straßensperren ein wichtiger Teil dieser Veranstaltung.
550 Helfer: Nicht nur die bereits erwähnten Labestationen müssen von zahlreichen Freiwilligen betreut werden. Es braucht Parkplatzeinweiser oder auch Leute, die einfach bei der Müllentsorgung helfen. Einige davon sind Vereinsmitglieder des Trumer Tri Teams, aber auch Privatpersonen aus der Umgebung unterstützen die Veranstaltung.
2687 Athleten aus 37 Nationen: Jene Menschen, ohne die es die Veranstaltung gar nicht geben würde, sind die Athleten. Für die diesjährige Ausgabe haben sich 2687 Sportler aus 37 unterschiedlichen Nationen angemeldet. Der Frauenanteil ist laut Organisatoren sogar um 23 Prozent angestiegen.
260 Euro: Für diesen Betrag können sich Kurzentschlossene für die Mitteldistanz am Sonntag anmelden.Wer sich bis 31. August des Vorjahres seine Startnummer sicherte, musste 165 Euro blechen. Auch für Sprint- und Funtriathlon gibt es noch Restplätze. Christoph Kolland
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.