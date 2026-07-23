Modric-Zukunft geklärt! Aber eine Frage bleibt …

Wie geht es im Nationalteam weiter?

Demnach habe Modric in Gesprächen mit dem neuen Milan-Coach Ruben Amorim ein gutes Gefühl gehabt und sich entschlossen, noch einmal für eine Saison bei den Mailändern zu unterschreiben. Damit ist auch klar, dass der Kroate seine Fußballschuhe nicht an den Nagel hängen wird, wie es nach dem bitteren WM-Aus befürchtet wurde.