Modric-Zukunft geklärt! Aber eine Frage bleibt …

Noch hat Luka Modric nicht genug vom Fußball! Denn offenbar verlängert er seinen Vertrag bei Milan doch um ein Jahr. Seine Klubzukunft ist damit geklärt – offen ist allerdings, ob der 40-Jährige weiterhin im kroatischen Nationalteam auflaufen wird.
„Luka Modric hat sich mündlich darauf geeinigt, einen neuen Vertrag beim AC Mailand zu unterschreiben. Die kroatische Legende spielt weiter und wird nicht in den Ruhestand gehen, nachdem der Verein nun offiziell grünes Licht gegeben hat“, verkündet Transferexperte Fabrizio Romano und haut damit in dieselbe Kerbe wie mehrere italienische Medien.
Wie geht es im Nationalteam weiter?
Demnach habe Modric in Gesprächen mit dem neuen Milan-Coach Ruben Amorim ein gutes Gefühl gehabt und sich entschlossen, noch einmal für eine Saison bei den Mailändern zu unterschreiben. Damit ist auch klar, dass der Kroate seine Fußballschuhe nicht an den Nagel hängen wird, wie es nach dem bitteren WM-Aus befürchtet wurde.
Bereits im Sechzehntelfinale musste er mit seinen Kroaten gegen Cristiano Ronaldos Portugal die Segel streichen. Anschließend wollte sich Modric nicht über seine sportliche Zukunft äußern. Was den Klub-Fußball angeht, herrscht nun Klarheit. Ob er seinen bisher 202 Länderspielen noch weitere im Kroatien-Dress hinzufügen wird, steht aber mehr denn je in den Sternen.
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