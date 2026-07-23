Shatner und Tochter hatten gleichzeitig Krebs

Es ist ein Familienschicksal, das selbst Hollywood-Star William Shatner (95) bis heute erschüttert. Der „Star Trek“-Darsteller und seine Tochter Melanie Shatner Gretsch (61) kämpften zur selben Zeit gegen Krebs im vierten Stadium – und wussten zeitweise nicht, ob sie die Krankheit überleben würden.
Jetzt sprachen Vater und Tochter mit dem „People“-Magazin erstmals ausführlich über diese dramatischen Monate – und darüber, wie sie sich gegenseitig das Leben retteten.
„Ich glaube, ich sterbe“
Alles begann im Sommer 2022. Melanie entdeckte mitten in der Nacht zufällig einen kleinen Knoten in ihrer Brust. Obwohl eine Mammografie wenige Monate zuvor unauffällig gewesen war, ließ sie die Stelle sofort untersuchen. Die Diagnose war niederschmetternd: aggressiver HER2-positiver Brustkrebs, der bereits in die Lymphknoten gestreut hatte.
Es folgten eine Doppel-Mastektomie, zahlreiche Chemotherapien und Bestrahlungen. Die Mutter von zwei Töchtern erinnert sich an die Behandlung als die härteste Zeit ihres Lebens.
Besonders schlimm wurde es in einer Nacht während der Chemotherapie. Voller Angst rief sie ihren Vater an und schluchzte: „Ich glaube, ich sterbe.“
Nur wenige Minuten später stand William Shatner vor ihrer Haustür. Er nahm seine Tochter in den Arm und versuchte, ihr Mut zu machen. „Das wird nur ein Kapitel in deinem Leben sein. Du wirst das schaffen“, sagte er ihr.
Doch kaum schien Melanie das Schlimmste überstanden zu haben, traf die Familie der nächste Schock.
Nächste lebensbedrohliche Diagnose – ein Schock
Im Juni 2023 erhielt William Shatner selbst eine lebensbedrohliche Diagnose: Ein bösartiges Melanom hatte bereits in Lunge und Gehirn gestreut. Ärzte machten ihm unmissverständlich klar, wie knapp es gewesen war. Wäre der Krebs später entdeckt worden, hätte er vermutlich nicht überlebt.
Für Melanie brach in diesem Moment eine Welt zusammen. Während sie selbst noch gegen den Krebs kämpfte, musste sie plötzlich auch um das Leben ihres Vaters bangen. „Ich hatte kaum noch Kraft für mich selbst und dachte, ich könnte meinen Vater gleichzeitig verlieren“, erinnert sie sich.
Shatner ließ sich davon jedoch nicht unterkriegen. Nach einer Operation erhielt der Schauspieler über zwei Jahre hinweg eine moderne Immuntherapie, die den Krebs erfolgreich zurückdrängte. Trotz der schweren Diagnose arbeitete er weiter und versuchte, seinen Alltag so normal wie möglich zu gestalten.
Auch Melanie profitierte von neuen Behandlungsmöglichkeiten. Nach intensiver Therapie konnten Ärzte schließlich keine Krebszellen mehr nachweisen.
Ende 2024 kam für beide die erlösende Nachricht: Vater und Tochter gelten heute als krebsfrei.
Sicht auf das Leben grundlegende verändert
Die dramatische Doppel-Diagnose hat ihre Sicht auf das Leben grundlegend verändert. Statt sich über Kleinigkeiten zu ärgern, genießen beide heute bewusst jeden Tag. William Shatner spricht davon, die Schönheit selbst in den kleinsten Momenten zu sehen – vom Summen eines Kolibris bis zu gemeinsamen Stunden mit seiner Familie.
Aus ihren Erfahrungen wollen sie nun anderen Betroffenen Mut machen. Ende Juli starten Vater und Tochter gemeinsam den Podcast „No Time but Now“, in dem sie mit Ärzten, Krebsüberlebenden und Gesundheitsexperten über Hoffnung, Heilung und den Umgang mit schweren Krankheiten sprechen.
Das erste Podcast-Video der beiden können Sie hier ansehen:
Für William Shatner steht heute fest: Nicht Ruhm oder Preise seien das Wichtigste im Leben. „Ein Vermächtnis entsteht dadurch, anderen Menschen zu helfen“, sagt der 95-Jährige. Nach zwei überstandenen Krebsdramen in einer Familie wissen Vater und Tochter besser als jeder andere, wie kostbar jeder einzelne Tag ist.
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