Shatner und Tochter hatten gleichzeitig Krebs

Aus ihren Erfahrungen wollen sie nun anderen Betroffenen Mut machen. Ende Juli starten Vater und Tochter gemeinsam den Podcast „No Time but Now“, in dem sie mit Ärzten, Krebsüberlebenden und Gesundheitsexperten über Hoffnung, Heilung und den Umgang mit schweren Krankheiten sprechen.

Das erste Podcast-Video der beiden können Sie hier ansehen: