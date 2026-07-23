Jeden Tag über 1600 Ausländer in Wiener Kliniken

Sieben Anfragen, ein Thema: Wie viele Patienten mit ausländischer Staatsbürgerschaft werden in Wiener Kliniken behandelt? Die Freiheitlichen stellten die Frage an Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) – zu Türken, Syrern, Ukrainern, Afghanen, Irakern, Iranern und sonstigen Drittstaatsangehörigen. Anlass war eine Anfrage auf Bundesebene, wonach Zuwanderer österreichweit in zehn Jahren rund 22 Millionen Spitalsbehandlungen in Anspruch genommen haben – eine Zahl, die für Aufregung sorgte.