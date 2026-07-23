Radprofis zittern vor härtestem Tag aller Zeiten

Superstar Tadej Pogačar sieht mit 4:32 Minuten Vorsprung wie der sichere Sieger aus. Die Tour de France wird aber erst in den Alpen entschieden: Die Radprofis müssen vor dem Finale am Sonntag in Paris drei Bergankünfte und unfassbare 13.152 Höhenmeter meistern.
Olympiasieger Remco Evenepoel schlug zuletzt gleich zweimal Superstar Tadej Pogačar. Der exzentrische Belgier traut sich dennoch nicht zu, den slowenischen Überflieger aus dem Gelben Trikot zu fahren. „Ich denke, Tadej ist auf seinem eigenen Planeten und dahinterkommen die anderen. Ich werde mich auf meinen zweiten Platz konzentrieren und alles geben, um ihn zu verteidigen“, stellte der Bullen-Star am Ruhetag bei einer Pressekonferenz klar.
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