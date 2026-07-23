U-Ausschuss als Aufrüsten für die Wahlkampf-Saison

Zähneknirschend haben laut „Krone“-Informationen die Regierungsparteien dem Untersuchungsausschuss zur Veräußerung von Kärntner Landesvermögen zugestimmt. Und nun könnte die Stunde von FP-Chef Erwin Angerer schlagen. Immerhin haben die Blauen auf den U-Ausschuss rund um die Verkäufe des Landesjugendheimes in Görtschach und des Feriendorfs Ossiacher See gepocht.