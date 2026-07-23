U-Ausschuss als Aufrüsten für die Wahlkampf-Saison

Der Untersuchungsausschuss zur Veräußerung von Kärntner Landesvermögen startet mit 29. Juli. Und dabei kann eine Partei nur punkten: die Freiheitlichen. Unter Umständen können aber auch die Kärntner Sozialdemokraten und die Volkspartei die Untersuchung für die anstehenden Wahlkämpfe nutzen.
Zähneknirschend haben laut „Krone“-Informationen die Regierungsparteien dem Untersuchungsausschuss zur Veräußerung von Kärntner Landesvermögen zugestimmt. Und nun könnte die Stunde von FP-Chef Erwin Angerer schlagen. Immerhin haben die Blauen auf den U-Ausschuss rund um die Verkäufe des Landesjugendheimes in Görtschach und des Feriendorfs Ossiacher See gepocht.
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